Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu - Son Dakika
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Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu

13.02.2023 12:27

- Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler, derelerde obrukların oluşmasına neden oldu.

- Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler, derelerde obrukların oluşmasına neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Şenlik Mahallelerinde 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ila 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu. Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. Obruk deredeki suyu içerisine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu - Son Dakika
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