Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor - Son Dakika

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor

17 dakika önce

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor, System.String[]

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 23 Şubat Pazar günü Nilüfer Belediyespor'la VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Özman, B.Çetin, Bahar, Elçin, Zekiye, Deniz, Simay (L), B.Kaygısız

VakıfBank: Maja, Meliha, Milena, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L), Melis, Cansu

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 60 dakika (18', 21', 21')

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
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