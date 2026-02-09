Liderler Değişmedi: Bursaspor ve Batman Petrolspor Zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup