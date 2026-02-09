Liderler Değişmedi: Bursaspor ve Batman Petrolspor Zirvede - Son Dakika
Liderler Değişmedi: Bursaspor ve Batman Petrolspor Zirvede

09.02.2026 18:01
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliğini korudu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BURSASPOR23163457164151
2.MUŞSPOR23154457243349
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR22153459154448
4.MARDİN 196922144445182746
5.ALİAĞA FUTBOL23135550193144
6.GÜZİDE GEBZESPOR23118437172041
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR23117546252140
8.MENEMEN FK23116642261639
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR23810540221834
10.ANKARA DEMİRSPOR239593035-532
11.KCT 1461 TRABZON FK228773534131
12.FETHİYESPOR2376103731627
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2375112828026
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR235993031-124
15.SOMASPOR2244142352-2916
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2343162267-4512
17.ADANASPOR23112110115-1054
18.YENİ MALATYASPOR230221881-73-43
Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR24166250222854
2.MUĞLASPOR23165238122653
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR23154442231949
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR231110242261643
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR24126645291642
6.ADANA 0124118533221141
7.İSKENDERUNSPOR2412483930940
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR23114852282437
9.GMG KASTAMONUSPOR2410683733436
10.MKE ANKARAGÜCÜ2310673028236
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2494113435-131
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2361072724328
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2474132842-1425
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2464142639-1322
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2355132238-1620
16.KEPEZSPOR2345142049-2917
17.KARAMAN FK2437141850-3216
18.ALTINORDU2428141445-3114
19.BUCASPOR 19282434172951-2213

Kaynak: AA

