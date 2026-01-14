Liderlerden Hediyeler ve Davul Performansı - Son Dakika
Liderlerden Hediyeler ve Davul Performansı

14.01.2026 11:18
Güney Kore ve Japonya liderleri, hediyeleşirken davul performansı sergiledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye davul seti hediye etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Japonya'nın Nara kentindeki görüşmelerinin ardından birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Lee, daha önce bateri çaldığı bilinen Takaiçi'ye Kore yapımı davul seti ile Koreli bir lake ustası tarafından yapılan davul bagetleri hediye etti.

İki lider, görüşmeleri sırasında K-pop şarkıları eşliğinde doğaçlama davul çaldı, performansın ardından ise imzalı davul bagetlerini karşılıklı olarak birbirlerine hediye verdi.

Lee, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin eşi için geleneksel ürünlerle Güney Kore üretimi akıllı saati hediye etti.

Takaiçi de Lee'ye, doğa yürüyüşlerine olan ilgisini yansıtan, güneş enerjisiyle şarj edilebilen ve biyokütle plastikten üretilmiş kol saati verdi.

Takaiçi ayrıca, Lee'nin eşi Kim Hea Kyung'a ise hat sanatı fırçalarıyla tanınan ünlü bir Japon firmasına ait makyaj fırçaları ve bir çanta armağan etti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Diplomasi, Japonya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Güney Kore, Diplomasi, Japonya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

