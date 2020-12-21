Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından

Türk futbolunda genç oyuncularına verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor, altyapı oyuncularına güveninin karşılığını alıyor.

TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 35 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da, bu gollerin 31'i altyapı oyuncularından geldi. Vakıfköy patentli oyuncuların direkt olarak gollere katkısı yüzde 88'lik yüksek bir oranı bulurken, geride kalan 4 golü ise 4 farklı deneyimli oyuncu kaydetti.