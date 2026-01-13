Lihong-1 Y1 Uzay Aracı Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lihong-1 Y1 Uzay Aracı Uçuş Testini Tamamladı

13.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de uzay turizmi için geliştirilen Lihong-1 Y1, başarılı bir alt yörüngesel uçuş testi gerçekleştirdi.

JİUQUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de uzay turizmi için tasarlanan Lihong-1 Y1 adlı uzay aracı, ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirilen alt yörüngesel uçuş testi görevini tamamladı.

Paraşütlü sistem yardımı ile güvenli şekilde iniş gerçekleştiren yeniden kullanılabilir faydalı yük kapsülü, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ne geri götürüldü.

Uzay aracının geliştiricisi Çinli ticari havacılık ve uzay şirketi CAS Space'e göre, pazartesi günü gerçekleştirilen uçuş testiyle, atmosfere yeniden girişte yavaşlama sisteminin çalıştığı ortaya konularak, yeniden kullanılabilir faydalı yük modülünün işlevsel olduğunu doğrulandı. Böylelikle uzay aracının alt kademesinin hassas iniş kontrol teknolojisi sergilenerek, gelecekteki uzay turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesinin önü açılmış oldu.

Yaklaşık 120 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilen Lihong-1 Y1, düşük fırlatma maliyetleri, yüksek esneklik düzeyi ve deneysel faydalı yükleri geri kazanma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Lihong-1 Y1, faydalı yüklere yönelik 300 saniyeden fazla süren oldukça stabil ve çok işlevli bir deneysel ortam da sağlayabiliyor.

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lihong-1 Y1 Uzay Aracı Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Lihong-1 Y1 Uzay Aracı Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.