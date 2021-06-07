Likya yolunda yürüyüş yapan gurbetçi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da Likya yolu üzerinde erkek cesedi bulundu. Finike Jandarmaİlçe Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafınan bulunduğu yerden güçlükle indirilen cesedin Fransa'da ikamet eden gurbetçe Tuna Dalkılıç'a (41) ait olduğu tespit edildi. Dalkılıç'ın Likya yolunda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşüp başını çarparak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Finike'nin Boldağ Mahallesi Tikenlik mevki Tarihi Likya yolu üzerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tarihi Likya yolu üzerinde yürüyüş yapan ve Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinde ikamet eden Tuna Dalkılıç4a ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset bulunduğu yerden Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya'dan gelen İl jandarma komutanlığı JAK timi tarafınan alınıp yaklaşık 800 metrelik yoldan ardından aşağı indirildi. Dalkılıç'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(İHA)