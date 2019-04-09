Son Dakika Haberleri: Limak dünyada bir ilke imza atacak

Limak dünyada bir ilke imza atacak

37 dakika önce

Limak tarafından inşa edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının, dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.

Limak dünyada bir ilke imza atacak, System.String[]
Limak tarafından inşa edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının, dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:19 
Kuveyt, Limak Holding, Ekonomi
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