Limak dünyada bir ilke imza atacak
37 dakika önce
Limak tarafından inşa edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının, dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.
Limak
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:19
tarafından inşa edilen Kuveyt
Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının, dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.
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