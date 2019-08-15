Son Dakika Haberleri: Linet ve Rubato Harbiye'de sahne aldı
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Linet ve Rubato Harbiye'de sahne aldı

39 dakika önce

"Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında şarkıcı Linet ve müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato, müzikseverlerle buluştu.

Linet ve Rubato Harbiye'de sahne aldı, System.String[]
"Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında şarkıcı Linet ve müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar, Fatih Ahıskalı ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato, müzikseverlerle buluştu.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde uzun yıllardır farklı projelerde bir araya gelen Linet ve Rubato'ya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet, bas klarnet, soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı Rubato ile sahne alan Linet, Rubato grubuyla çok güzel bir uyum yakaladıklarını belirterek, "Yakaladığımız bu uyumu sizlerle paylaşmaktan mutlu oluyoruz. Geldiğiniz için binlerce teşekkür ediyoruz." dedi.
Konserde, Rubato ve Linet, "Kaç Kadeh Kırıldı", "Emrin Olur", "Aldırma Gönül", "Gibi Gibi", "Yanıyorum", "Unutamadım", "Senden Başka" ve "Böyle Ayrılık Olmaz" gibi Türk müziğinin sevilen şarkılarını yorumladı.
Rubato'nun vokalliğini üstlenen Özer Orkun ise sanatçı için en büyük hediyenin yaptığı işin karşılık görmesi olduğunu ifade ederek, söyledikleri şarkıların söz yazarları ve bestecileri için dinleyicilerden alkış istedi.
Bayhan Production organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yarın akşam Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verecek.
Göksun Çavdar, Harbiye, Linet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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