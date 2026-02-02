Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Kocaelispor'da kart sınırında bulunan Karol Linetty ilk yarının uzatma dakikasında gördüğü sarı kartla sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kadrodaki 3 futbolcusu sarı kart sınırında bulunan yeşil-siyahlılarda Karol Linetty ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Linetty, haftaya oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Linetty Cezalı Duruma Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?