Son Dakika Haberleri: Lise inşaatında düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı
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Lise inşaatında düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

4 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı.

Lise inşaatında düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi inşaatında çalışan işçilerden Genco Çiçek ve Hicabi Gül, 5'inci kattan düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne götürülen işçilerden Hicabi Gül, acil serviste doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, hayati tehlikesi bulunan Genco Çiçek ise Diyarbakır'a sevk edildi.


- Diyarbakır
Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Kulp, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
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