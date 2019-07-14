Lise inşaatında düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı
4 saat önce
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Kulp
ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı. Turgut Özal
Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi
inşaatında çalışan işçilerden Genco Çiçek ve Hicabi Gül, 5'inci kattan düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi
'ne götürülen işçilerden Hicabi Gül, acil serviste doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, hayati tehlikesi bulunan Genco Çiçek ise Diyarbakır
'a sevk edildi.
- Diyarbakır
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