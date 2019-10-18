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Lise öğrencileri derslerini tarihi mekanlarda işliyor

1 saat önce

SİVAS'ın Zara ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından uygulanan 'Okulum Sivas' ve 'Duvarsız Okul' projesi kapsamında öğrenciler tarih, coğrafya ve din kültürü ahlak bilgisi gibi derslerini tarihi mekanlarda işliyor.

Lise öğrencileri derslerini tarihi mekanlarda işliyor, System.String[]

SİVAS'ın Zara ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından uygulanan 'Okulum Sivas' ve 'Duvarsız Okul' projesi kapsamında öğrenciler tarih, coğrafya ve din kültürü ahlak bilgisi gibi derslerini tarihi mekanlarda işliyor.

Zara Çok Programlı Lisesi tarafından öğrencilerin derslerindeki başarıyı ve motivasyonunu arttırmak, dersleri daha öğrenibilir hale getirmek amacıyla 'Okulum Sivas' ve 'Duvarsız Okul' projesi başlatıldı. Proje kapsamında tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler Sivas'ın tarihi mekanlarında işleniyor. Proje sayesinde öğrenciler hem tarihi mekanları geziyor hem de ders görüyor. Açık havada tarih kokan mekanlarda ders işleyen öğrencilerin derslerindeki başarısı da artıyor.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Hoplamaz, projeler hakkında bilgiler vererek, "Okulum Sivas ve Duvarsız Okul projeleri kapsamında öğrencilerimizi Sivas'a getirdik ve buradaki tarihi mekanlarda tarih, coğrafya, din kültürü gibi derslerimizi işliyoruz. Buruciye Medresesi'nin eyvan kısmında tarih dersini işledik. Öğrencilerin görsel materyaller ile birlikte eğitiminin gerçekleşmesi sürecinde daha kalıcı kazanımlar edineceklerini umuyoruz" dedi.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Önal ise "Buruciye Medresesi'nde tarih ve din kültürü derslerimizi işledik. Bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem görerek hem de öğrenerek geziyoruz" diye konuştu.


Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
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