Liseli Kızın Ölümüne Neden Olan Minibüs Şoförü Tutuklandı
1 saat önce
Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan liseli kızın ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı.
Denizli
'de dün meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan liseli kızın ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı. Merkezefendi
ilçesi Sarayköy
Caddesi üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hidayet Kaya (50) yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise 10. sınıf öğrencisi Zinnur Kaya'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:18 Kaynak: İHA
Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi
Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu
Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada
Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi