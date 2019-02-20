Son Dakika Haberleri: Litvanya, Rus Casusa 8 Yıl Hapis İstedi

Litvanya, Rus Casusa 8 Yıl Hapis İstedi

1 saat önce

Litvanya Başsavcılığı, askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Litvanya vatandaşı için 8 yıl hapis istedi.

Litvanya, Rus Casusa 8 Yıl Hapis İstedi, System.String[]
Litvanya Başsavcılığı, askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Litvanya vatandaşı için 8 yıl hapis istedi.

Litvanya Başsavcılığı Basın Ofisi'nden savcı Redas Savitskas tarafından yapılan açıklamaya göre, Litvanya uyruklu Rus ajan Roman Şeşel, suçlu bulunarak hakkında 8 yıl istendi.

Duruşmaların Klaypedskiy Bölge Mahkemesi'nde basına kapalı olarak geçtiğini söyleyen savcı Savitskas, "Kendisinin çok tehlikeli olan suçları tümüyle ispatlanmış durumda" dedi.

Klaypedskiy Bölge Mahkemesi tarafından 8 Ocak 2019'da sanık Roman Şeşel'in suçunu kabul etmediğini duyurulmuştu. Ancak Litvanya Savunma Bakanlığı Operasyonel Hizmetler İkinci Birimi tarafından yapılan toplantıda sanık Roman Şeşel'in, 1974 yılında Rusya'da doğduğu ve 2015 yılından yakalandığı 2017'nin Kasım ayına kadar Rus istihbarat birimlerine; Litvanya Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü'nün (NATO) gemileri, askeri lojistik hareketleri gibi konularda istihbarat bilgileri aktardığı tespit edildi.

Daha önce de Rusya bağlantılı iki Litvanya vatandaşı askeri casusluk suçundan yakalanmış ve casus ile Rus istihbarat birimleri arasında 35 defa bilgi akışı yapıldığı tespit edilmişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi

Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Litvanya, Rus Casusa 8 Yıl Hapis İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]