Liverpool’dan 14 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Liverpool’dan 14 ay sonra bir ilk

6 saat önce

Birkaç gün öncesine kadar İngiltere futbol kamuoyunda en fazla merak edilen konu, Liverpool’un sezonu namağlup tamamlayarak bunu Arsenal’den sonra yapan ilk kulüp olup olamayacağıydı.

Liverpool’dan 14 ay sonra bir ilk, System.String[]

Birkaç gün öncesine kadar İngiltere futbol kamuoyunda en fazla merak edilen konu, Liverpool’un sezonu namağlup tamamlayarak bunu Arsenal’den sonra yapan ilk kulüp olup olamayacağıydı. Ancak geçen cumartesi günü oynanan Watford maçı, bu tartışmalara bir son verdi. Zira Nigel Pearson’ın öğrencileri, Liverpool’u 3-0 gibi net bir skorla geçerek Kırmızılar’ın ligdeki yenilmezliğine nokta koydu.

Liverpool, bu yenilginin ardından dün akşam Chelsea ile FA Cup son 16 turunda karşılaştı. Chelsea, Willian ve Rose Barkley’nin golleriyle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Jürgen Klopp’un ekibiyse böylelikle bu sezon ilk defa üst üste iki maç kaybetmiş oldu.

Kırmızılar, bundan önce en son üst üste iki maç kaybettiğinde takvimler 2019 senesinin ilk günlerini gösteriyordu. 3 Ocak 2019’da Premier Lig maçında Manchester City’ye 2-1 kaybetmişler, 7 Ocak 2019’da ise FA Cup maçında Wolverhampton’a yine 2-1’lik skorla yenilmişlerdi.

Liverpool, sıradaki maçını önümüzdeki cumartesi günü, yani 7 Mart’ta Bournemouth ile Anfield Road’da karşılaşacak. Bu maçı kaybetmesi hâlinde üst üste üç maç kaybetmiş olacak. Takım, Ocak 2017’den beri üst üste üç maç kaybetmedi.

Liverpool, İngiltere, Arsenal, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:14 
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