Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı - Son Dakika Spor

Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı

26 dakika önce

Shrewsbury Town ile Liverpool arasındaki İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.

Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı, System.String[]

Shrewsbury Town ile Liverpool arasındaki İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.

Sahaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool'un gollerini 15. dakikada Jones ve 46. dakikada Love (kendi kalesine) attı. Shrewsbury Town'ın golleri, 65 (penaltıdan) ve 75. dakikada Cummings'ten geldi.

Premier Lig kulüpleri Manchester City ve Manchester United ise adlarını 5. tura yazdırdı. Manchester City, Championship ekibi Fulham'ı 4-0, Manchester United da 3. lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0'lık skorla eledi.

İngiltere, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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