Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi - Son Dakika

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi

16.10.2020 21:17
Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç kanat oyuncuları Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı Championship takımlarına kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç kanat oyuncuları Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı Championship takımlarına kiraladı.

Liverpool Kulübü, 17 yaşındaki Elliott'ın Blackburn Rovers, 23 yaşındaki Wilson'ın ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fulham'dan geçen yıl transfer edilen İngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takımıyla 9 maçta forma şansı bulmuştu.

"Kırmızılar"ın altyapısında yetişen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardından geçen sezon Bournemouth'a kiralanmış ve 31 maçta 7 gollük performans sergilemişti.

İngiltere Premier Lig, Blackburn Rovers, Cardiff City, Liverpool, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi - Son Dakika Spor

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