Son Dakika Haberleri: Liverpool Puan Farkını 5'e Çıkardı

Liverpool Puan Farkını 5'e Çıkardı

47 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool Puan Farkını 5'e Çıkardı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde en yakın takipçisi Manchester City'nin yenildiği haftada lider Liverpool, Anfield Road'da Leicester City'yi ağırladı.

Liverpool, maçın 3. dakikasında Sadio Mane ile öne geçti. Leicester City, 45+2. dakikada Harry Maguire'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Puanını 61'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Tottenham sonradan açıldı

Tottenham, evinde Watford'u ağırladı.

Wembley Stadı'ndaki mücadelede Watford, 38. dakikada Craig Cathcart ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

80. dakikada Heung-Min Son ile beraberliği yakalayan Tottenham, 87. dakikada Fernando Llorente ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Tottenham, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

- Chelsea, deplasmandan mağlubiyetle döndü

Zirveden kopmama mücadelesi veren Chelsea, Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü.

Bournemouth, Vitality Stadı'nda konuk ettiği rakibini 47. ve 74. dakikalarda Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels'ın golleriyle 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Tottenham, Leicester City FC, Liverpool, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu Transfer Etti

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liverpool Puan Farkını 5'e Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]