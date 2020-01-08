Lluka Doncic 10 - 10 LeBron James+Oscar Roberton+Magic Johnson nba - Son Dakika
Son Dakika Spor Lluka Doncic 10 - 10 LeBron James+Oscar Roberton+Magic Johnson nba - Son Dakika Spor

Lluka Doncic 10 - 10 LeBron James+Oscar Roberton+Magic Johnson nba

6 saat önce

Geçtiğimiz sezon NBA’da yılın çaylağı seçilen 20 yaşındaki Luka Doncic, ikinci sezonunda tüm izleyenleri büyülüyor.

Lluka Doncic 10 - 10 LeBron James+Oscar Roberton+Magic Johnson nba, System.String[]

Geçtiğimiz sezon NBA’da yılın çaylağı seçilen 20 yaşındaki Luka Doncic, ikinci sezonunda tüm izleyenleri büyülüyor. Yaşına rağmen sahip olduğu oyun olgunluğu, uzun yıllardır ligde yer alan bazı oyuncuların çok daha ötesinde.

Luka Doncic, sekizi bu sezon ve ikisi geçen sezon olmak üzere, kariyerinde tam 10 kez 30 sayılı triple-double yapmış durumda. Üstelik bu sayı, NBA’in gelmiş geçmiş en elit oyuncuların 22 yaşına dek yaptığı 30 sayılı triple-double’ın toplamı kadar.

LeBron James 22 yaşına geldiğinde beş kez 30 sayılı triple-double yapmıştı; Oscar Robertson üç, Magic Johnson ise iki kez bu rakamlara ulaşabilmişti.

Doncic, bu sezon 29,7 sayı, 9,7 ribaund, 8,9 asist ve 31,74 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynuyor. Sloven yıldız sayı, asist ve verimlilik puanı kategorilerinde lig üçüncüsü.

Ocak ayında çıktığı üç maçta ortalama 36 sayı, 12 ribaund ve dokuz asist ortalamalarıyla oynuyor Doncic. Üstelik bunu % 45,5 üçlük, %50 saha içi isabet yüzdeleriyle yapıyor.

Büyük data kullanımıyla NBA’de istatistik veri çeşitliliğin akıl almaz boyutlara ulaştığı bu günlerde neredeyse her geçen gün yeni bir rekor kırılıyor. Ancak Doncic, tüm sayıları ve verileri bir kenara bırakacak olsak dahi, sahadaki oyunu ve liderliğiyle NBA’in hâli hazırda en özel isimlerinden biri konumunda. Üstelik henüz 21 yaşına gelmemişken...

Magic Johnson, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:14 
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