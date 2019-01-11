Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisi Gösteriyor (Ek Bilgi ve Görüntülerle)
15 dakika önce
İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü.
Lodosun etkisi, Avrupa yakasında da görüldü. Cankurtaran sahil yolu kıyılarında lodos nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kadıköy İskelesinden detay
-Dalgaların kıyıya vurması
-Bankta oturan vatandaşların dalgaları izlemesi
-Ağaçlardan detaylar
-Moda Sahilindeki dev dalgalardan detaylar
-Sahil kısmındaki çay bahçelerine dalga vurması
-Türk bayraklarından detay
-Genel ve detaylar
EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Cankurtaran sahil yolundan görüntü
Dalgaların kıyıya vurması
Sallanan ağaçların görüntüsü
Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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