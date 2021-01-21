Lokantacılar Federasyonundan "Güvenli Lokanta" önerisi

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, otellerde hayata geçirilen "güvenli" sertifikasının lokanta ve restoranlarda da uygulanabileceğini ifade etti.

Yenice, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından en fazla olumsuz etkilenen sektörler arasında yer aldıklarını, iş yerlerinin müşteriye kapanmasıyla esnafın zor bir dönemi yaşadığını ifade etti.

Kısıtlı sermayeyle iş yapmaya çalışan esnafın bu duruma daha fazla dayanamayacağını kaydeden Yenice, hızla başlayan aşılama çalışmalarının kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Aşılamayla oluşan olumlu havanın artık esnafa da yansımasını beklediklerini bildiren Yenice, "güvenli otel" uygulamasının lokanta ve restoranlarla yaygınlaşmasını istediklerini aktardı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yaygın olarak kullanıldığına işaret eden Yenice, şöyle konuştu:

"AVM'lere, bankalara girerken, uçağa binerken kullanılan HES kodunun lokantalarımızda da kullanılabileceğini düşünüyoruz. Nasıl otellerde 'güvenli otel' sertifikası varsa lokantalarımızda da 'güvenli lokanta' sertifikası alan işletmelerin kepenklerinin kaldırılması gerekiyor. Bu işletmelerin açılabilmesi için bu gibi önerilerin acilen masaya yatırılması lazım. Güvenli lokanta mantığı kapsamında konacak kurallara her koşulda uymaya hazırız. Bu uygulamanın olmazsa olmazı olan sıkı denetim konusunda da federasyon olarak elimizi taşın altına koyacağız."

Lokanta, kafe ve pastanelerin günlük gelirleriyle döndüğünü ve önemli bir istihdam oluşturduğunu aktaran Yenice, insan sağlığına öncelik vererek sokak ekonomisinin can damarı olan iş yerlerinin açılmasının tüm kesimlerin motivasyonunu artıracağını düşündüklerini sözlerine ekledi.