Lollobrigida, Altın Madalya ile Tarihe Geçti

07.02.2026 21:53
Francesca Lollobrigida, 2026 Kış Olimpiyatları'nda 3000 m'de altın madalya ve rekor kırdı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde madalya müsabakalarına devam edildi.

Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirilen sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Lollobrigida, ev sahibi İtalya'ya oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi.

Norveçli Ragne Wiklund, 2.26 saniye farkla gümüş, liderin 2.65 saniye gerisindeki Kanadalı Valerie Maltais ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

