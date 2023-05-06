İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni esnasında monarşi karşıtı protesto - Son Dakika
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İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni esnasında monarşi karşıtı protesto

06.05.2023 18:31

Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral 3. Charles, bugün göz alıcı bir törenle tacını takarak resmen Kral oldu. Charles'ın taç giyme töreni başladığı esnada İngiltere'nin başkenti Londra'da monarşi karşıtı bir grup tarafından protesto gösterileri yapıldı. Protestocular "Benim Kralım değil, benim Kraliçem değil" yazılı pankartlar ve tişörtlerle hem slogan attı hem de kraliyet düzenini eleştirdi. Protestoculardan bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Kraliçe II. Elizabeth'in geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles, resmen Kral oldu. Charles bugün aylardır hazırlıkları yapılan görkemli bir törenle taç giydi. Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.

İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni sırasında monarşi karşıtı protesto

HALK TÖRENİ İZLEYEBİLMEK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu. 70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni sırasında monarşi karşıtı protesto

MONARŞİ KARŞITLARINDAN PROTESTO

İngiltere'de bugün tarihi bir an yaşanırken, monarşi karşıtlarından tepki gecikmedi. Başkent Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen monarşi karşıtı bir grup, sloganlar atarak, bugün düzenlenen Kral III. Charles'ın taç giyme törenini protesto etti.

İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni sırasında monarşi karşıtı protesto

"BENİM KRALIM DEĞİL, BENİM KRALİÇEM DEĞİL"

Protestocular "Benim Kralım değil, benim Kraliçem değil" yazılı pankartlar ve tişörtlerle hem slogan attı hem de kraliyet düzenini eleştirdi.

İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni sırasında monarşi karşıtı protesto

GÖZALTILAR VAR

Polisin protestoculardan bazılarını gözaltına aldığı bildirildi. Kral III. Charles'ın taç giyme töreni sırasında muhtemel gösterilere karşı şehirde güvenlik önlemleri nedeniyle 11 bin 500 polisin görev yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA
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Trafalgar Meydanı, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni esnasında monarşi karşıtı protesto - Son Dakika


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