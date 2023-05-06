İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni esnasında monarşi karşıtı protesto

Kraliçe II. Elizabeth'in geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles, resmen Kral oldu. Charles bugün aylardır hazırlıkları yapılan görkemli bir törenle taç giydi. Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.

HALK TÖRENİ İZLEYEBİLMEK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu. 70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

MONARŞİ KARŞITLARINDAN PROTESTO

İngiltere'de bugün tarihi bir an yaşanırken, monarşi karşıtlarından tepki gecikmedi. Başkent Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen monarşi karşıtı bir grup, sloganlar atarak, bugün düzenlenen Kral III. Charles'ın taç giyme törenini protesto etti.

"BENİM KRALIM DEĞİL, BENİM KRALİÇEM DEĞİL"

Protestocular "Benim Kralım değil, benim Kraliçem değil" yazılı pankartlar ve tişörtlerle hem slogan attı hem de kraliyet düzenini eleştirdi.

GÖZALTILAR VAR

Polisin protestoculardan bazılarını gözaltına aldığı bildirildi. Kral III. Charles'ın taç giyme töreni sırasında muhtemel gösterilere karşı şehirde güvenlik önlemleri nedeniyle 11 bin 500 polisin görev yaptığı belirtilmişti.