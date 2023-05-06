Kraliçe II. Elizabeth'in geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles, resmen Kral oldu. Charles bugün aylardır hazırlıkları yapılan görkemli bir törenle taç giydi. Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.
İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu. 70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.
İngiltere'de bugün tarihi bir an yaşanırken, monarşi karşıtlarından tepki gecikmedi. Başkent Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen monarşi karşıtı bir grup, sloganlar atarak, bugün düzenlenen Kral III. Charles'ın taç giyme törenini protesto etti.
Protestocular "Benim Kralım değil, benim Kraliçem değil" yazılı pankartlar ve tişörtlerle hem slogan attı hem de kraliyet düzenini eleştirdi.
Polisin protestoculardan bazılarını gözaltına aldığı bildirildi. Kral III. Charles'ın taç giyme töreni sırasında muhtemel gösterilere karşı şehirde güvenlik önlemleri nedeniyle 11 bin 500 polisin görev yaptığı belirtilmişti.
Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni esnasında monarşi karşıtı protesto - Son Dakika