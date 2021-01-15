Lösemi hastalarına yardım için protokol imzalandı - Son Dakika

Maddi durumu yetersiz lösemi hastası çocuklar için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında protokol imzalandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalar için gerekli ilaç, tıbbi malzeme ve materyaller, ayni yardım olarak hastaneye bağışlanacak. Protokolle birlikte her ay ortalama 10 aileye ihtiyaçları konusunda destek sunulacak.

Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ailelerle yapılacak online görüşmelerle ihtiyaçları ve talepleri tespit edilecek. Koordinasyon ve işbirliği protokolüyle birlikte maddi destek için hastaneye başvuran hasta çocukların aileleri ile özel olarak ilgilenilecek.

Gerekli incelemenin ardından kurumlar üzerlerine düşeni yaparak mağdur ailelerin ilgili konudaki ihtiyaçları giderilecek. Pilot olarak başlaması hedeflenen projede İHH "donör kurum" olarak, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ise "yürütücü kurum" olarak yer alacak.

Bu yıl boyunca devam etmesi planlanan proje ile serviste tedavi gören çocukların ve ailelerin tıbbi ve sosyal anlamda yaşamış oldukları zorlukların aşılması, aileler ve çocuklar için bu sürecin kolaylaştırılması ve ailelerin yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

İmzalar; Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AID Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ve İHH Başkan Yardımcısı Orhan Şefik tarafından atıldı.