Son Dakika Haberleri: Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler
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Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma Belediye Meclisi Toplantısı'nda lösemi hastalığına dikkat çekmek isteyen meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı.

Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma Belediye Meclisi Toplantısı'nda lösemi hastalığına dikkat çekmek isteyen meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı.


Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında gerçekleşti. Meclis Salonunda yapılan oturumda ilk olarak Başkan Tolga Tosun tarafından Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle başlatılan farkındalık kampanyasına destek verildi. Meclis oturumunda başta Başkan Tolga Tosun olmak üzere meclis üyeleri ve daire müdürleri maske takarak bu kampanya destek verdi.


Tosun, farkındalık oluşturma açısından yaptıkları bu desteğin lösemi hastalarının yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun yüreklerinde hissederek onlara destek olma amacı taşıdığını belirtti. - BALIKESİR

Tolga Tosun, Balıkesir, Bandırma, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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