LÖSEV'den Gazetecilik Atölyesi

09.01.2026 19:12
LÖSEV, gazetecilerle lösemili çocuklar için 'gazete atölyesi' düzenleyerek meslek tanıttı.

(İZMİR) - LÖSEV Ege Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde gazeteciler ve hastalıkla mücadele eden ve lösemiyi yenen çocuklarla birlikte 'gazete atölyesi' düzenledi. 'LÖSEV'in Sesi' gazetesinin hazırlandığı etkinliğe ilişkin konuşan LÖSEV İzmir Hakla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Çocuklarımız bir gazete nasıl hazırlanıyor, nelere dikkat ediliyor ya da gazetecilik mesleğinin zorlukları neler, onlarla sohbet ortamında öğrenebilsinler ve birlikte keyifli vakit geçirebilsinler istedik" dedi.

LÖSEV Ege Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde gazeteciler ile lösemili ve lösemiyi yenen çocukların da dahil olduğu 'gazete atölyesi' düzenledi.

LÖSEV'e ait olan LSV Cafe'de gerçekleştirilen atölyede, çocuklar gazetecilerle birlikte LÖSEV Gazetesi yaptı. Çocuklar yaptıkları gazetelere ise 'LÖSEV'in Sesi' adını verdi.

Etkinliğe ilişkin konuşan LÖSEV İzmir Hakla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, etkinlikle hem kutlama hem de lösemili çocukların mesleğe ilişkin bilgi edinmesini amaçladıklarını söyledi.

"Gazetecilik mesleğinin zorluklarını öğrensinler istedik"

Bu yıl önceki yıllardan farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Edirne, şunları söyledi:

"10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle vakfımıza hem gönüllü olan bizlere destek veren LÖSEV basın gönüllülerinin Gazeteciler Günü'nü kutlamak istedik. Biz bugünde çocuklarımızla basın mensuplarımızı ziyaret ederiz ama bu sene daha farklı bir çalışma yapmak istedik. Gazetecilerimizin çocuklarımızla bir gazete yapabilecekleri bir atölye planladık. Çocuklarımız bir gazete nasıl hazırlanıyor, nelere dikkat ediliyor ya da gazetecilik mesleğinin zorlukları neler, onlarla sohbet ortamında öğrenebilsinler ve birlikte keyifli vakit geçirebilsinler istedik. Bugün sebebiyle gazeteci gönüllülerimizi ağırlıyoruz. Bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu vesileyle LÖSEV ailesi olarak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

"Çocuklarımızın farklı konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz"

Atölyenin hastalıkla mücadele eden çocuklara moral vermesinin yanında gelişimlerine de katkıda bulunduğunun altını çizen Edirne, "Bu mesleğin inceliklerini öğrenmeleri, zorluklarını öğrenmeleri, akıllarında olan soru işaretlerini sormaları bizim için anlamlı. Çünkü biz LÖSEV ailesi olarak çocuklarımızın farklı konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz, moral ve motivasyon çalışmaları içerisinde olmasını önemsiyoruz, meslekleri öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle de gazetecilik mesleğini daha yakından tanımaları, bir arada olmaları bizim için anlamlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

