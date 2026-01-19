Louvre Müzesi Soygunu: Güvenlik Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
Louvre Müzesi Soygunu: Güvenlik Görüntüleri Yayınlandı

19.01.2026 20:29
19 Ekim 2025'te Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunun güvenlik görüntüleri yayımlandı.

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te yaşanan ve tarihi eser değeri olan mücevherlerin çalındığı soygunla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Fransız kanalı TF1'deki "Sept a Huit" isimli programda, üç ay önce dünya gündemine oturan Louvre Müzesi soygununun nasıl yapıldığının görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Daha sonra Fransız kamu yayıncısı France TV tarafından da farklı açılardan paylaşılan soygun görüntülerinde, müzenin penceresinden giren iki hırsızın tarihi eserlerin sergilendiği vitrinlerden ikisine yöneldiği, taşlama makinesi yardımı ve yumrukları ile vitrinleri kırdığı anlar yer aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ayrıca soygun sırasında bazı müze görevlilerinin hırsızlara müdahale etmek istediği ancak bu konuda tereddüt yaşadığı görüldü.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserlerin çalındığı soygunu yapan kişiler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Louvre Müzesi, Güvenlik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Suç

