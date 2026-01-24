Lovik: Kupalar Kazanmak İstiyorum

TRABZONSPOR'UN İtalya'nın Parma Kulübü'nden devre arası transfer ettiği sol bek oyuncusu Mathias Lovik, "Takımın da benim hatamı düzeltmesi, üstüne galip gelmemiz beni de ayrıca mutlu ediyor. Burada her maçı iyi oynayıp, her maçta başarılar kazanıp, sonra da kupalar kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karılaşmada bordo-mavili takımla ilk kez forma giyen sol bek oyuncusu Mathias Lovik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lovik, "Gerçekten taraftarımızın yarattığı atmosfer çok güzel. Her zaman ilk maç çok özeldir. Bugün de benim için özel bir gün oldu bu anlamda. Çünkü ilk maçımdı sizin de bildiğiniz gibi. Zor bir görevdi aslında belki de çünkü benim adıma bu tür atmosferde, bu tür bir statta, bu tür bir seyirciyle birlikte oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel oldu. Gün gün daha iyi olacaktır ama kazanmakta ayrıca mutlu ediyor. Zor bir görevdi bugünkü maç. Çünkü henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanda takımla beraber olma fırsatı buldum. Arkadaşlarım çok iyi insanlar. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Beni içine çok kolay aldılar. Bu gruba dahil olabilmek çok kolay oldu benim adıma. Dolayısıyla bunun da işleri kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Saha içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Herkes neredeyse İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla saha içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

'İKİNCİ GOL ÇILGINCA BİR GOL OLDU'

Galibiyet için mutlu olduğunu belirten Lovik, "Her maç zor kendi özelinde. Yüzde 100'nüzü vermediğinizde her maçın çok zor hale geldiğini biliyorsunuz. Büyük takımla da oynayabilirsiniz, görece küçük takımlarla da oynayabilirsiniz. Her maçın kendi içinde zorluğu var ama önemli olan 3 puanı, galibiyeti alabilmekti. Bugün de öyle oldu. Bizi de çok mutlu etti. Onuachu'nun attığı gol hakikaten bir takım golü diyebiliriz. Hakikaten çok güzel bir gol oldu. Güzel bir zamanda geldi. İkinci gol adına ne söylenebilir ki çılgınca bir gol oldu. Çok güzel bir aşırtma golü. Aynı zamanda geçte gelen bir gol olduğu için önemi ayrıca artıyor. Yediğimiz gol benim hatam olarak değerlendirilebilir. Takımın da benim hatamı düzeltmesi, üstüne galip gelmemiz beni de ayrıca mutlu ediyor. Burada her maçı iyi oynayıp, her maçta başarılar kazanıp, sonra da kupalar kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu" dedi.