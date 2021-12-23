Üye Girişi
LPG tankı patlayan araç alev alev yandı - Son Dakika

LPG tankı patlayan araç alev alev yandı

23.12.2021 16:30

LPG tankı patlayan araç alev alev yandı Otomobilden yükselen alevler tekstil üretimi yapılan 2 katlı binaya da sıçradı Esenler'de park halinde bulunan aracın LPG tankı patladı.

LPG tankı patlayan araç alev alev yandı

Otomobilden yükselen alevler tekstil üretimi yapılan 2 katlı binaya da sıçradı

İSTANBUL - Esenler'de park halinde bulunan aracın LPG tankı patladı. Otomobilden yükselen alevler önünde durduğu tekstil üretimi yapılan 2 katlı binaya da sıçradı.

Olay, Esenler Giyimkent 2'nci Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 ENB 263 plakalı Kia modelindeki aracın arka lastiğinden duman çıktı. Dumanla birlikte boş olan LPG tankı da patladı. Alev alev yanan araç, önünde durduğu tekstil üretimi yapılan 2 katlı binasının da yanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sevkiyat işiyle uğraşan Serkan Yıldız, "Ben buraya geldiğimde hafif bir kargaşa vardı ortalıkta. Arabada yangın yoktu, durduk yere oldu. Araç sahibi geldiğinde hiçbir şey yoktu. Araba sapasağlam duruyordu. Hiçbir şey yokken bir anda oldu. Arkasını döndü 30 saniye geçti, koşa koşa geldi, arabadan dumanlar çıkmaya başlayınca alev aldı araba. Herkes müdahale etmeye çalıştı. Binanın içinde insanlar da vardı, onlara yardımcı olmaya çalıştım, çıkarttık dışarı ama sadede zarar araba ve iş yeri yandı" şeklinde konuştu. Olayı gören kurye Osman Aksu, "Buraya geldim. Araba bir anda patlamaya başladı. Göründüğü gibi zaten bir anda alev aldı. Etrafındaki araçları falan komple çektiler buradan. Buradaki esnaf arkadaşlar da yardımcı olamadılar" dedi.

LPG tankı patlayan araç alev alev yandı
LPG tankı patlayan araç alev alev yandı
LPG tankı patlayan araç alev alev yandı
LPG tankı patlayan araç alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Esenler, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa LPG tankı patlayan araç alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü         
19:10
Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
18:54
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:18 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
18:15 A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: LPG tankı patlayan araç alev alev yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement