Lübnan'da binlerce kişiye kredi sağlayan Hizbullah'ın finans kuruluşu hacklendi - Son Dakika

Lübnan'da binlerce kişiye kredi sağlayan Hizbullah'ın finans kuruluşu hacklendi

29.12.2020 14:57
Lübnan'da binlerce kişiye kredi sağlayan Hizbullah'ın finans kuruluşu hacklendi, System.String[]

Lübnan'da 1982 yılından beri faaliyet gösteren ve halihazırda 200 binden fazla kişiye kredi sağlayan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kuruluşunun hesaplarının siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Lübnan'da 1982 yılından beri faaliyet gösteren ve halihazırda 200 binden fazla kişiye kredi sağlayan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kuruluşunun hesaplarının siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Lübnan basınında yer alan habere göre, kendilerini "Spiders" olarak tanıtan bilgisayar korsanları, ülkedeki bankacılık sisteminden bağımsız olarak uzun yıllardır faizsiz kredi temin eden ve Hizbullah'ın önemli finans kaynaklarının başında gelen Karz-ı Hasen'in hesaplarına ve şubelerinin güvenlik kamera kayıtlarına sızdı.

Karz-ı Hasen'in hesaplarını hackleyen korsanlar tarafından paylaşıldığı öne sürülen video, Karz-ı Hasen'in müşterilerine verdiği kredilerin yanı sıra müşterilerin kişisel bilgileri ve kuruluşun 2019-2020 yıllarında şubelerine ayırdığı bütçelere dair verileri içeriyor.

Kuruluşun gizli hesaplarının paylaşıldığı ve daha fazlasının yapılacağına dair tehditlere yer verilen videoda, Karz-ı Hasen'e kaynak sağlayanlara paralarını geri çekmeleri ve kredi çeken müşterilere ise ödeme yapmama çağrısında bulunuldu.

"Lübnan kaynaklarını gasbeden ve ekonomisinin çökmesinde payı olan Hizbullah'ın paralel ekonomisini boykot etme" çağrısı yapılan videoda, ABD'nin yaptırım listesindeki Karz-ı Hasen kuruluşuna, Lübnan bankalarında hesaplar açıldığı iddialarını dile getiriliyor.

Lübnan'daki bankacılık sisteminden bağımsız olarak 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Nisan 2016'da ABD'nin yaptırım listesine alınan Karz-ı Hasen kuruluşunun, halihazırda ülkenin çoğu bölgesinde açtığı şubeleri üzerinden 200 binden fazla kişiye yaklaşık 500 milyon dolar kredi sağlama hacmine ulaştığı ifade ediliyor.

"Karz-ı Hasen'in ATM'leri var"

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, birkaç hafta önce bir Arap kanalına verdiği röportajda, ülkedeki ekonomik kriz ve bunun Hizbullah'a yansımasına ilişkin konuştu.

Canbolat, "En güçlü ve kazanımlar elde eden Hizbullah'tır, sahada kendini toparlıyor. Müşterilerine altın karşılığında dolar veren Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kuruluşunun ATM'leri olmaya başladı. Lübnanlılar ise bankalardaki paralarını çekmekte zorlanıyor. Dolayısıyla biz çıkmazda olurken Hizbullah güvendedir." dedi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkedeki siyasi gruplar ise Beyrut Limanı'ndan hemen birkaç gün sonra başlayan protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusundaki anlaşmazlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan, Finans, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da binlerce kişiye kredi sağlayan Hizbullah'ın finans kuruluşu hacklendi - Son Dakika


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