Lübnan'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda, Suriye sınırına yakın Baalbek bölgesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı bir birliğin, Baalbek'e bağlı Hoş Tel Safiyye beldesinde bulunan terk edilmiş bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda yaklaşık 3 milyon 800 bin captagon hap ile 73 kilogram beyaz toz halindeki uyuşturucu maddeye el konulduğu kaydedildi.

Olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Lübnan'da uyuşturucuyla mücadele

Lübnan ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından sınır hattındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatmaya çalışarak uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ülkenin doğusunda, Suriye sınırına yakın Baalbek-Hermel bölgesi, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bağlantılı operasyonların düzenlendiği başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda söz konusu bölgelerde daha önce yürütülen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarılırken, milyonlarca captagon hap ile büyük miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği açıklanmıştı.