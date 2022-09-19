Lübnan'da banka basanların yakınları Adalet Bakanlığı önünde gösteri yaptı - Son Dakika
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Lübnan'da banka basanların yakınları Adalet Bakanlığı önünde gösteri yaptı

19.09.2022 17:34
Lübnan'da banka basanların yakınları Adalet Bakanlığı önünde gösteri yaptı

Lübnan'da dondurulan hesaplarındaki parayı çekmek için 16 Eylül'de bankaları basan ve ardından tutuklananların yakınları Adalet Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Lübnan'da dondurulan hesaplarındaki parayı çekmek için 16 Eylül'de bankaları basan ve ardından tutuklananların yakınları Adalet Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde bir araya gelen yakınlar ve banka mağdurları, emniyet güçlerinde yakalanan Muhammed Rüstem ve Abdulrahman Zekerya'nın serbest bırakılmasını istedi.

Bakanlık binasına girmek isteyen göstericiler ile kapıda bekleyen güvenlik güçleri arasında bir müddet arbede yaşandı. Polis, banka mağdurları ve aktivistlerin içeri girmesine izin vermedi.

Göstericiler bir müddet hükümet karşıtı sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

Lübnan'da mevduatları dondurulan mudiler, 16 Eylül'de, ülkenin farklı bölgelerindeki özel bankalara baskınlar düzenleyip hesaplarındaki dövizi çekmek istemişti.

Yaşanan ani baskınların ardından Lübnan Bankalar Birliği de bu hafta 3 gün boyunca tüm bankaların kapanması kararı almıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Ülke bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olmuştu. Başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da banka basanların yakınları Adalet Bakanlığı önünde gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da banka basanların yakınları Adalet Bakanlığı önünde gösteri yaptı - Son Dakika
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