Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı - Son Dakika

Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

7 saat önce

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.

Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı, System.String[]

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bulunan Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına giren eylemciler, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı. Şirket çalışanları ve eylemcilerin arasında gerginliklerin yaşandığı görüldü.

Öte yandan, Jal El Dib bölgesinde eylemcilerin barikatlarla yolu kapatması sonucu, askerler ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Askerlerin, yere düşen bir eylemciyi tahta sopa ile darp ettikleri; yine yere düşen başka bir eylemciyi de tekmeledikleri kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Şirket binasına giren eylemciler

-Eylemciler ve şirket çalışanları arasındaki arbede

-Askerler ve eylemcilerin arasındaki arbedeler


Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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