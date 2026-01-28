Lübnan'da Uyuşturucu Operasyonları

Lübnan ordusu ve güvenlik güçleri, ülkenin doğusundaki Hermel ve Baalbek bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu üretim tesislerini ortaya çıkardı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hermel bölgesine bağlı Civar el-Haşiş, El-Fon ve El-Hamire beldelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen tesislere baskın yapıldı.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri de Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yürütülen ortak istihbarat çalışması sonucu, Baalbek kazasına bağlı Tel Abyad bölgesinde Captagon üretimi yapılan bir tesisin çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.