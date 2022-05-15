Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi

15.05.2022 19:56

Lübnan'daki genel seçimde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve sayımlara geçildi.

Lübnan'daki genel seçimde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve sayımlara geçildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığında seçim sürecini takip eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Seçimlerin gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlar üzerine düşeni yaptı." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerde olduğu gibi seçimlerde zorluk ve sıkıntıların meydana geldiğini belirten Mikati, "Lübnan Devleti ve vatandaşları için büyük bir zafer elde ettik." dedi.

Ülke genelindeki seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.

Bazı vatandaşların oy verme işlemini son dakikaya bırakmasına rağmen güvenlik güçlerinin kimseyi içeri almadığı görüldü.

Özellikle ordu tarafından zırhlı araçlarla seçim merkezlerinin etrafında yoğun güvenlik önemleri alındı.

Oy sayım işlemlerinin bitmesinden sonra resmi olmayan ilk anket sonuçlarının gece yarısı açıklanması, yarın Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından da ilk resmi sonuçların duyurulması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk katılım oranı ile seçimler düzenlenmişti.

Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi
Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi
Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi
Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi
Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi

YORUMLAR
500
Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama Lübnanlılar sandıktan değişimin çıkmasını ümit ediyor Lübnanlılar sandıktan değişimin çıkmasını ümit ediyor

Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'daki genel seçimde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement