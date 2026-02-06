Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD'de Görüşmeler Yaptı

Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD\'de Görüşmeler Yaptı
06.02.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heykel, ABD'de askeri işbirliği ve Lübnan ordusunun kapasitesinin desteklenmesini görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in, 2-5 Şubat tarihlerinde ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında, iki ülke orduları arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla üst düzey görüşmeler yaptığı belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Heykel'in 2-5 Şubat'ta ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında, Beyaz Saray danışmanları, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından yetkililer, Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ile askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmelerde, iki ülke orduları arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi, askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve Lübnan ordusunun kapasitesinin desteklenmesinin ele alındığı vurgulandı.

Ekim ayında planlanan ziyaret iptal edilmişti

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel'in, 18 Ekim 2025'te Washington'a yapması planlanan ziyareti iptal edilmişti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, iptalin gerekçesinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan ordusuna verilen görevin yeterince yerine getirilmemesinden ABD yönetiminin duyduğu rahatsızlık olduğu belirtilmişti.

Lübnan hükümeti, 5 Ağustos 2025'te ordudan, başta Hizbullah olmak üzere tüm grupların silahlarının devlet tekelinde toplanmasına yönelik bir plan hazırlamasını istemişti. Ancak Hizbullah, hazırlanan 5 aşamalı plana karşı çıkarak silahlarını teslim etmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:59:38. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.