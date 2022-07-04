Mikati ile görüşmesinden sonra basın açıklaması yapan Buhabib, olayın, tartışmalı deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda ilerlemenin kaydedildiği bir dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail 'in gaz arama çalışması yaptığı tartışmalı deniz sınırındaki Kariş bölgesine insanız hava aracı (İHA) göndermesinin devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Lübnan: Hizbullah devletin onayı olmaksızın İsrail'in elindeki Kariş'e İHA gönderdi - Son Dakika

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