Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in gaz arama çalışması yaptığı tartışmalı deniz sınırındaki Kariş bölgesine insanız hava aracı (İHA) göndermesinin devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söyledi.
Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki hükümet sarayında, Hizbullah'ın 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü tartışmalı deniz sınırına gönderdiği 3 İHA olayına ilişkin istisnai bir toplantı düzenledi.
Mikati ile görüşmesinden sonra basın açıklaması yapan Buhabib, olayın, tartışmalı deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda ilerlemenin kaydedildiği bir dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Lübnan: Hizbullah devletin onayı olmaksızın İsrail'in elindeki Kariş'e İHA gönderdi - Son Dakika