Lübnan, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklif" bekliyor - Son Dakika
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Lübnan, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklif" bekliyor

26.09.2022 20:20
Lübnan, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklif" bekliyor

Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda arabuluculuk yapan ABD'den bu hafta içinde yazılı teklif beklediği bildirildi.

Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda arabuluculuk yapan ABD'den bu hafta içinde yazılı teklif beklediği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Busaab ile başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, Busaab'ın Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde arabuluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile geçen hafta bir araya geldiği New York ziyareti ve detaylarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Busaab, ABD'den bu hafta içinde yazılı bir teklif beklediklerini ve teklifin bu hafta içinde Cumhurbaşkanlığına iletileceğini söyledi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den 'yazılı teklif' bekliyor - Son Dakika

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