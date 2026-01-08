Lübnan Ordusu Silahların Devlet Tekeline Alınmasına Geçiş Yaptı - Son Dakika
Lübnan Ordusu Silahların Devlet Tekeline Alınmasına Geçiş Yaptı

08.01.2026 13:16
Lübnan ordusu, silahların devlet tekeline alınma planında ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Lübnan ordusu, ülkede "silahların devlet tekeline" alınmasına yönelik planın ilk aşamasının hedefine ulaştığı ve ileri bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının, silahların toplanması sürecinin tamamlanmasını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Atılan adımların, güney sınırlarında güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesini ve bu bölgelerin herhangi bir askeri faaliyetin çıkış noktası olarak kesin biçimde kullanılmasının önlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Ordunun diğer güvenlik birimleriyle, özellikle Litani Nehri'nin güneyinde olmak üzere, Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik sorumluluğu üstlenme ve yerine getirme konusuna tam bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, silahların devlet tekeline alınmasına yönelik planın ilk aşamasının sahada etkili ve somut şekilde hedeflerine ulaşmasının ardından ileri bir aşamaya geçtiği ifade edildi.

Bu aşamanın, ordunun sahadaki operasyonel varlığının genişletilmesine, hayati bölgelerin güvence altına alınmasına ve İsrail işgali altındaki alanlar dışında kalan alanlar olmak üzere Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede yetkisi altına giren topraklarda operasyonel hakimiyetin sağlanmasına odaklandığı belirtildi.

Lübnan ordusunun açıklamasında, bölgedeki çalışmaların, patlamamış mühimmat ve tünellerin temizlenmesi tamamlanıncaya kadar süreceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının ve bazı bölgelerdeki işgalinin sürdüğü hatırlatılan açıklamada, İsrail'in bazı alanlara erişimi kısıtlayan tampon bölgeler oluşturduğu ve ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in engellemeleri ve ihlallerinin, özellikle bu bölgelerin çevresinde yerine getirilmesi gereken görevleri olumsuz etkilediği, bunun da Lübnan devletinin otoritesinin tesis edilmesi ve silahların istisnasız biçimde silahlı kuvvetlerin elinde toplanması sürecine zarar verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

