Lübnan: Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacaklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız." ifadelerini kullandı.