Lübnanlılar bu yıl Mevlid Kandili'ni "Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna" tepki göstererek idrak ediyor - Son Dakika

Mevlid Kandili'ni diğer birçok Müslüman ülke gibi cadde ve çarşıları süsleyerek kutlamayı gelenek haline getiren Lübnanlılar, bu yıl Fransa'da Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilmesine tepki göstererek idrak ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasının yanı sıra İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasının önünü açması, Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasında yoğun tepkilere yol açtı.

Lübnan'da da Müslüman dini makamlardan gelen tepkilerin yanı sıra cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve güneydeki Sayda kentlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde, Fransızların İslam ve Müslümanlara yönelik uygulamaları ile hakaret içerikli yayın politikaları protesto edildi.

Lübnanlılar ayrıca, başkent Beyrut'un cadde ve çarşılarını 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek Mevlid Kandili'ni kutlamak üzere bir hafta öncesinden Hazreti Muhammed'in sıfat ve sözlerinin yer aldığı afişlerle süsledi.

AA Beyrut muhabirine konuşan Lübnanlılar, Müslüman ülkelerin Fransa'nın söz konusu uygulamalarını resmi olarak kınamasının yanı sıra Fransız ürünlerini boykot etmeleri ve tüm Müslümanların Fransa'ya karşı protesto eylemleri düzenlemesini istiyor.

"Diğer dinlere saygılı olduğumuz gibi bizim dinimize de saygılı olunmasını bekliyoruz"

Lübnanlı İbrahim Başa İslam dininin, hiçbir inanca hakaret etmeye izin vermediğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam'ın insana kazandırdığı güzel ahlaktan zerre kadar nasibini alması temennisinde bulunan Başa, İslam'ın hoşgörü, ahlak, sevgi ve insanlık dini olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazreti Muhammed sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Bizler de Hristiyanlık başta olmak üzere tüm dinlere saygıyla yaklaşıyoruz. Hazreti İsa ve diğer tüm peygamberlere yaklaşımımda gerekli saygıyı göstermezsem Müslüman olamam. Bu nedenle tıpkı diğer dinlere saygılı olduğumuz gibi bizim dinimize de saygılı olunmasını bekliyoruz."

Macron'un Müslümanlardan özür dilemeli

Muhammed Ali Mustafa, Fransa'daki İslam karşıtı yayınlara tepki göstererek, Hazreti Muhammed'in tüm insanlık için rahmet olduğunu söyledi.

Macron'un Müslümanların inancına yönelik söylemlerinden geri adım atması talebinde bulunan Mustafa, inanç üzerinden yapılan saldırıların fitne olduğunu ve Macron'un en kısa sürede Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

"Tüm Müslümanların sokağa dökülmesi gerekiyor"

Beyrutlu Neda Zarif de "Hazreti Muhammed'e bu kadar kötü hakaretlerle saldırıyorlarken Müslümanlar nerede?" diyerek, Fransa'daki tüm Arap ve Müslüman haklarının sokağa dökülmesi gerektiğini ifade etti.

Müslümanları dini değerlerine sahip çıkma konusunda daha hassas olmaya çağıran Zarif, "Dini değerlerimize saldıran Fransızların tüm ürünlerini boykot etmeliyiz, bana kalırsa onlarla her türlü ilişkiye de son vermeliyiz. Bu yaşananlara karşı bir kesimin değil, tüm Müslümanların ve Arapların sokağa dökülmesi gerek. İsrail'le normalleşme olaylarına bakın siz, Müslümanlar nerede?" değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların Fransız ürünlerini boykot etmeli

Sabah Ebu Selam isimli Lübnanlı Müslüman kadın ise İslam dini karşıtlığının sebebini, Müslümanların birlik olmamasına bağladı.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasının önünü açan Fransız makamlarına tepki gösteren Selam, Müslümanların Fransız ürünlerini tümüyle boykot ederek tepkilerini gösterme çağrısında bulundu.

"Müslümanları protestolara davet ediyorum"

Lübnanlı vatandaş Salah Şaban ise Müslümanlar olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un söylemlerini kınadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kimsenin İslam ümmetinin lideri Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Hazreti Muhammed kıyamet günü bizlere şefaat edecektir. Dolayısıyla onun aleyhinde konuşan kim olursa olsun kınıyoruz. Bu yaptıklarından dolayı Müslümanlar olarak Fransız ürünlerini boykot ediyor ve tüm İslam ülkelerini bu bozuk kişiye (Macron) karşı protesto eylemleri düzenlemeye davet ediyorum."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.