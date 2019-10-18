Son Dakika Haberleri: Lufthansa'da kabin personeli grevi genişliyor
Son Dakika Güncel Lufthansa'da kabin personeli grevi genişliyor

Lufthansa'da kabin personeli grevi genişliyor

1 saat önce

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve Lufthansa Group çatısı altında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanlarının da...

Lufthansa'da kabin personeli grevi genişliyor, System.String[]

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve Lufthansa Group çatısı altında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanlarının da katılacağını bildirdi.

UFO Başkanı Daniel Flohr, yaptığı açıklamada, Lufthansa ile ücretlerin artırılması konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren 5 saatlik iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Flohr, söz konusu iş bırakma eylemine Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings'ın kabin görevlilerinin de Almanya çapında katılacağını duyurdu.

Öte yandan UFO, ücret artışı taleplerini kabul etmeyen Lufthansa'nın, greve katılacak çalışanları korkutmaya çalıştığını iddia etti.

500'den fazla uçuşun söz konusu grevden etkilenmesinin beklendiği belirtilerek, yolculardan hava yolu şirketlerinden mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi.

Lufthansa, söz konusu grev kararının "yasal olmadığını" ve 20 Ekim'de uçuşların planlandığı gibi devam edeceğini açıklamıştı.

Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşüren Lufthansa, daha önce bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasındaki faiz ve vergi öncesi kar hedefini, 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Spiegel Online: Erdoğan geri adım atmadı, Trump ve YPG kaybetti
Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lufthansa'da kabin personeli grevi genişliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]