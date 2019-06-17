Son Dakika Haberleri: Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü
Son Dakika Güncel Haber

Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü

43 dakika önce

Lufthansa, Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürdü.

Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü, System.String[]
Lufthansa, Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürdü.
Alman Havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti.
Daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar avro arasına düşürdü.
Avrupa'nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, "Bu, Network Airlines ve Eurowings'deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.
Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi.
Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10'dan fazla değer yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Avrupa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak Araç kiralayanlara belge uyarısı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]