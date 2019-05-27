Luis Neto için Son Maç Zenit'te
2 saat önce
Yenisey'e karşı yapılan maç, mavi-beyaz-mavi bir oyuncu olarak Portekiz savunucusu için son olacak. Kulüp, Luis Neto'ya bu elveda videosu ile sahada ve ötesindeki başarılarının yanı sıra Zenit'in kazanmasına yardım ettiği beş kupa için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Yenisey'e karşı yapılan maç, mavi-beyaz-mavi bir oyuncu olarak Portekiz savunucusu için son olacak. Kulüp, Luis Neto'ya bu elveda videosu ile sahada ve ötesindeki başarılarının yanı sıra Zenit'in kazanmasına yardım ettiği beş kupa için teşekkür etti.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı
Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması
Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var
Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek