Luis Neto için Son Maç Zenit'te

Yenisey'e karşı yapılan maç, mavi-beyaz-mavi bir oyuncu olarak Portekiz savunucusu için son olacak. Kulüp, Luis Neto'ya bu elveda videosu ile sahada ve ötesindeki başarılarının yanı sıra Zenit'in kazanmasına yardım ettiği beş kupa için teşekkür etti.