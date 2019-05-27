Son Dakika Haberleri: Luis Neto için Son Maç Zenit'te

Luis Neto için Son Maç Zenit'te

2 saat önce

Yenisey'e karşı yapılan maç, mavi-beyaz-mavi bir oyuncu olarak Portekiz savunucusu için son olacak. Kulüp, Luis Neto'ya bu elveda videosu ile sahada ve ötesindeki başarılarının yanı sıra Zenit'in kazanmasına yardım ettiği beş kupa için teşekkür etti.

Yenisey'e karşı yapılan maç, mavi-beyaz-mavi bir oyuncu olarak Portekiz savunucusu için son olacak. Kulüp, Luis Neto'ya bu elveda videosu ile sahada ve ötesindeki başarılarının yanı sıra Zenit'in kazanmasına yardım ettiği beş kupa için teşekkür etti.
Luis Neto için Son Maç Zenit'te
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Portekiz, Zenit, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Luis Neto için Son Maç Zenit'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]