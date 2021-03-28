Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım - Son Dakika

Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

28.03.2021 22:15
Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım, System.String[]

Lüks aracında uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan Kürşat Ayvazoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Ayvatoğlu, 'Pişmanım' ifadesini kullandı.

Lüks aracında kokain çektiği anlara ait görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvazoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. "Çektiğim kokain değil, pudra şekeriydi" diyen Ayvatoğlu, araçtaki diğer şahısların bu ifadeyi yalanlamasının ardından bugün yeniden gözaltına alınmıştı. Ayrıca başsavcılık, şahıstan kan, kıl ve idrar örneğinin alındığını ve madde kullanımına ilişkin raporun beklendiğini belirtmişti. Ayvatoğlu'nun AK Partili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmiş, Dağ ise bu iddiaları yalanlamıştı. Şahsın parti bürosunda çalışan bir personel olduğu ve bu olay sonrası ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Araç içinde uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya düşen Kürşat Ayvatoğlu açıklama yaptı. Halen gözaltında bulunan Ayvatoğlu'nun açıklaması, görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından kapattığı Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamaya, "Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır" notu düşüldü.

Ayvatoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tarafımdan yapılan tek resmi açıklama olup farklı hesaplardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica eder saygılar sunarım.

"HER GEÇEN GÜN BAŞKA YANLIŞA SÜRÜKLENDİM"

Babam vefat ettikten sonra ailemin daha fazla sorumluğu almak durumunda kaldım. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Oysaki insanın kendi çabası kendi mücadelesi kendine yetermiş.

Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum. Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşündüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye bunu anlatamadım.

"BENİM GİBİ BİRÇOK GENÇ VAR"

Şu anda herkes bana söylenmesi gerek bütün kötü sözleri söyledi. Belki daha da söyleyecek. Oysa ki benim durumunda yüzlerce genç var, birçoğu nüfuzlu ailelerin çocukları. Benim gibi yolunu şaşırmış, bu dünyanın içinde savrulup duran birçok genç var.

Acımasızca beni yerden yere vuran insanlar şunu bilmeliler ki, sizlerin de çocukları var, hayatta sizler nelerle karşılaşacaksınız bilmiyoruz. Canım anam bütün bu kötü günleri tek başına göğüslemeye çalışıyor. Bir anneyi düşünüp acımasızca söylediklerinizi tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Evet keşke bende en başta annemi, rahmetli babamı ve kendimi daha fazla düşünseydim. Keşke hayatımı geri alabilseydim, bütün bunların içine düşmezdim. Çok üzgünüm, kendimi ölümün kıyısında hissediyorum. Her şey için çok pişmanım. Hayatımı geri alabilseydim keşke.

"GALERİCİLİK YAPARAK HAYATINI KAZANIYORDUM"

Lüks yaşantı görüntüme açıklama getirmen gerekirse, evet arkadaşlarımla ortak araba alıp satarak ve galericilerden gerçekleştirdiğim satış başına komisyon alarak hayatımız kazanıyordum. Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım. Bu da bir özgüven sorunu, başka bir psikolojik sorun olduğunu şimdi daha iyi gülüyorum.

"BÜYÜKLERE YAKIN OLURSAM GÜÇLÜ OLURUM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ticaret yapıyor olmama rağmen AK Parti Genel Merkezi'nde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Maddi olarak ihtiyaç duymama rağmen partinin gücü için orada olmak istedim. Bu düşünce tarzı beni daha büyük yanlışların içine sürükledi.

"AK PARTİ MENSUPLARINDAN VE TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bana verdiği bedene ve ruha bu kadar kötü şeyler yaptığım için önce Allah'tan af diliyorum, babamın vefatından sonra omuzlarına dünyanın yükü binen ve benim yaşattıklarımla perişan olan dünyasını başına geçirdiğim annemden, siyasi davasına kötü bir malzeme olup bütün kötü ifadelerin hedefi olan AK Parti'nin bütün mensuplarından ve bütün Türkiye'den özür diliyorum."

Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım - Son Dakika
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