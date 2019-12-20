Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı - Son Dakika
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Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

6 saat önce

Lüks araçla hız denemesini sosyal medyada paylaşan Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. jandarma ekiplerince yakalandı.

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı, System.String[]

Lüks araçla hız denemesini sosyal medyada paylaşan Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. jandarma ekiplerince yakalandı.

HIZ YAPIP PAYLAŞTI

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.

3 BİN 20 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. D.D., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce yakalandı. D.D. "Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" suçundan 2 bin 18 TL, "Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50 den fazla aşmak" suçundan bin 2 TL olmak üzere toplam 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi.

KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

D.D. ayrıca,  Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi


Özcan Deniz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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