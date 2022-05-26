Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü - Son Dakika
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Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü

26.05.2022 15:03

Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü Büyükçekmece E-5'te milyonluk araçlarla silahlı düğün konvoyuna ceza Büyükçekmece E-5'te geçtiğimiz Pazar günü milyonlarca lira değerindeki araçlarla düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü ile silahla...

Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü

Büyükçekmece E-5'te milyonluk araçlarla silahlı düğün konvoyuna ceza

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5'te geçtiğimiz Pazar günü milyonlarca lira değerindeki araçlarla düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü ile silahla havaya ateş eden sürücü yakalandı. Havaya ateş açan şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. 6 kişiye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükçekmece E5 Karayolu üzerinde yaşanmıştı. 6 sürücü lüks marka araçlarla düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürmüş, sürücülerden biri silahla havaya ateşte etmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece polisi, araçların plakasını tespit etti. Ekipler sürücülere, saygısızca araç kullanmaktan 196'şar lira, aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek suçunda 196'şar lira ceza kesti. Yine araçlar arasında bir araca ise plakasının farklı okunmasını ya da okunmamasına sebep olacak şekilde değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. 6 sürücüye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

Öte yandan görüntülerde havaya ateş ettiği belirlenen Yusuf K. isimli şahıs hakkında ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü - Son Dakika


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