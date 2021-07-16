Lüks cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Uludağ'ın cenazesi Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Çankırı - Yapraklı yolu istikametinde seyir halindeki A.Y. idaresindeki lüks cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Uludağ 'a (45) çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankırı 'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya lüks cip çarptı. Kazada yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

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