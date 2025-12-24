Lula: 2025 Brezilya için iyi bir yıl olacak

RİO DE JANEİRO, 24 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2025 yılının Brezilya için "iyi bir şekilde sona erdiğini" ve ABD'nin Brezilya mallarına yönelik gümrük vergisi artışlarının ekonomiye etkisinin "önemsiz" olduğunu söyledi.

Lula salı günü ülkenin durumunu ve Washington'la ilişkileri değerlendirdiği konuşmasında, "Yıl sonu itibarıyla iyi bir durumdayız. Gıda fiyatları düşüyor ve insanlar fiyatları artan ürünleri yeniden satın alabilecek hale geldi. ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergileri bile artık önemsiz hale geldi" dedi.

Lula, ABD'nin yeni ticaret politikaları ve bu politikaların yol açtığı jeopolitik ve ticari gerilimler karşısında Brezilya ekonomisinin yüksek uyum yeteneği ve direnç sergilediğini belirtti.

Ülkenin genel durumuna da değinen Lula, özellikle düşük gelirli aileler için kritik önemdeki gıda fiyatlarındaki düşüşle birlikte halkın satın alma gücünün kademeli olarak arttığını ifade etti.

Lula, söz konusu gelişmelerin yıl sonu yaklaşırken Brezilya'nın ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin daha olumlu bir algı oluşmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.