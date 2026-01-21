Lula: Trump Sosyal Medya ile Yönetmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lula: Trump Sosyal Medya ile Yönetmek İstiyor

21.01.2026 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Başkanı Lula, Trump'ı sosyal medya üzerinden dünya yönetimi niyetiyle eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı sosyal medya aracılığıyla yönetme niyetinde olduğunu söyledi.

Ülkenin Rio Grande do Sul eyaletinde düzenlenen bir açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.

Lula da Silva, Trump'ın sosyal medya aracılığıyla dünyayı yönetme niyetinde olduğunu savunarak, "Trump'ın Twitter (X) üzerinden dünyayı yönetmek istediğinin farkına vardınız mı? Harika, her gün bir şeyler söylüyor. İnsanların yüzlerine bakmadan saygıyla davranmanın mümkün olduğunu mu sanıyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya platformlarında ciddi manipülasyonlar yapıldığını vurgulayan Lula da Silva, "Bazılarının görmemizi ve inanmamızı istediği algoritmanın tuzağına düşmememiz gerekiyor. Seçimler olduğunu hatırlamamız şart, çünkü akıllı olmazsak yalan gerçeğe galip gelecektir." uyarısında bulundu.

Lula da Silva ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle Trump yönetimi, Brezilya'ya tarife vergileri uygulamıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Diplomasi, Brezilya, Güncel, Medya, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula: Trump Sosyal Medya ile Yönetmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

02:16
Erdoğan ve Trump’tan Suriye ve Gazze Görüşmesi
Erdoğan ve Trump'tan Suriye ve Gazze Görüşmesi
23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 06:24:48. #7.11#
SON DAKİKA: Lula: Trump Sosyal Medya ile Yönetmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.